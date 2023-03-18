Дефіцит снарядів для ЗСУ можна компенсувати винищувачами F-16 – експерт

США, європейські країни починають нарощувати виробництво боєприпасів для забезпечення Збройних сил України.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко підтвердив інформацію про те, що на Заході вистачить снарядів лише для одного великого контрнаступу України. Він пояснив, що цю нестачу можна компенсувати за рахунок винищувачів F-16.
Про це Олександр Мусієнко сказав у коментарі "24 каналу".
Водночас союзники України зараз нарощують зусилля, щоб прибрати снарядний дефіцит, який є в ЗСУ.
На його думку, компенсувати дефіцит снарядів в Україні можна було б декількома способами:
- наявністю авіації – багатоцільових літаків, таких як F-16. Вони можуть завдавати удари по наземних цілях ракетами "повітря – земля";
- використанням у більшій кількості керованих бомб JDAM;
- використанням далекобійних ракет.
Олександр Мусієнко також наголосив, що потрібно нарощувати виробництво боєприпасів.
"Нам поставляються снаряди, також ми використовували ті, що є на складах. Але потрібно запускати виробництво. У Росії та ж сама ситуація. У них вичерпуються снаряди, а власний ВПК не встигає, тому вони шукають їх у Китаї, в Ірані, Північній Кореї, М'янмі – по світу, де тільки можуть", – зауважив експерт.
Нагадаємо, кабінет міністрів Словаччини схвалив передавання Україні 13 винищувачів МіГ-29.
У Путіна влаштували істерику через передавання МіГ-29 та пригрозили Україні "ще більшими стражданнями".
Один з найдосвідченіших пілотів США Ден Гептон заявив, що готовий пілотувати такі літаки, як F-16, в Україні.
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