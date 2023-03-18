Дефіцит снарядів для ЗСУ можна компенсувати винищувачами F-16 – експерт

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко підтвердив інформацію про те, що на Заході вистачить снарядів лише для одного великого контрнаступу України. Він пояснив, що цю нестачу можна компенсувати за рахунок винищувачів F-16.

Про це Олександр Мусієнко сказав у коментарі "24 каналу".

Водночас союзники України зараз нарощують зусилля, щоб прибрати снарядний дефіцит, який є в ЗСУ.

На його думку, компенсувати дефіцит снарядів в Україні можна було б декількома способами:

наявністю авіації – багатоцільових літаків, таких як F-16. Вони можуть завдавати удари по наземних цілях ракетами "повітря – земля";

використанням у більшій кількості керованих бомб JDAM;

використанням далекобійних ракет.

Олександр Мусієнко також наголосив, що потрібно нарощувати виробництво боєприпасів.

"Нам поставляються снаряди, також ми використовували ті, що є на складах. Але потрібно запускати виробництво. У Росії та ж сама ситуація. У них вичерпуються снаряди, а власний ВПК не встигає, тому вони шукають їх у Китаї, в Ірані, Північній Кореї, М'янмі – по світу, де тільки можуть", – зауважив експерт.

Нагадаємо, кабінет міністрів Словаччини схвалив передавання Україні 13 винищувачів МіГ-29.

У Путіна влаштували істерику через передавання МіГ-29 та пригрозили Україні "ще більшими стражданнями".

Один з найдосвідченіших пілотів США Ден Гептон заявив, що готовий пілотувати такі літаки, як F-16, в Україні.

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