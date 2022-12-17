"Дефіцит є значним": в "Укренерго" розповіли, як відновлюють енергосистему після ракетної атаки

Станом на суботу, 17 грудня, енергосистема України продовжує відновлюватись після дев’ятого масованого ракетного удару Росії. Дефіцит електроенергії в системі, все ще є значним. Всім обленерго доведені ліміти споживання.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Триває процес виведення блоків атомних станцій, за винятком окупованої Запорізької, на рівень запланованої потужності. Теплоелектростанції поетапно відновлюють роботу, гідроелектростанції продовжують працювати за графіком. На енергооб’єктах, пошкоджених обстрілами, проводяться аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що стан електромереж по всій країні ускладнено через погодні умови: дощ зі снігом, мороз та сильний вітер призводять до обледеніння обладнання. Ремонтні бригади працюють цілодобово.

Масована ракетна атака по енергосистемі України 16 грудня

У п'ятницю вранці, 16 грудня, Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок обстрілів у багатьох населених пунктах зникло електропостачання, тепло й вода. Російські загарбники випустили по Україні 76 ракет.

За даними Міненерго, росіяни пошкодили орієнтовно дев'ять об'єктів генерації. Крім того, було обмежено потужності атомних станцій.

Внаслідок масованого ракетного удару по критичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи.

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