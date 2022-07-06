Дефіцит зерносховищ в Україні до кінця жовтня становитиме до 15 мільйонів тонн

Дефіцит зерносховищ в Україні до кінця жовтня становитиме до 15 мільйонів тонн

Після початку повномасштабної війни Україна значно зменшила обсяги експорту продукції.

Через знищення зерносховищ та тимчасову окупацію населених пунктів до кінця жовтня дефіцит потужностей для зберігання зерна складатиме 10-15 млн тонн.

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич.

"Через знищення інфраструктури для зберігання та тимчасову окупацію в нас з 75 млн тонн потужностей для зберігання залишилось в розпорядженні зерносховищ лише близько на 60 млн тонн. До кінця жовтня дефіцит потужностей для зберігання зерна складатиме 10–15 млн тонн", – сказав він.

За чотири місяці від початку повномасштабної війни Україні вдалось експортувати лише 5,2 млн тонн продукції, у той час як до 24 лютого Україна експортувала 5-6 млн тонн щомісяця через морські порти.

За словами заступника міністра, цьогорічний врожай може становити понад 60 млн тонн, з яких необхідно буде експортувати 30–40 млн тонн.

"У найкоротшій перспективі для українських аграріїв та фермерів пріоритетними є два проекти. Перший – проект міжнародного фонду для придбання сільськогосподарської продукції в українських фермерів із подальшим експортом. Передбачається, що учасниками фонду будуть урядові організації та великі міжнародні компанії. Для українських аграріїв це дозволить отримати необхідний поточний капітал для посівних та збиральних кампаній сезонів цього та наступного років. Другий проект – будівництво перевантажувальних транскордонних терміналів для зернових культур та рослинних олій. Їх основна ідея – перетин кордону продукцією через зернові конвеєри та трубопроводи для олій", – зазначив він.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" може отримати $200 млн від Світового банку для нарощування експорту зерна.

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