Дефіцит ракет Patriot: як Росія використовує слабке місце української ППО

Росія використовує дефіцит ракет Patriot для нищівних ударів / © Associated Press

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Росіяни використовують вичерпані запаси українських протиракетних комплексів-перехоплювачів, аби максимізувати руйнування і втрати України серед цивільних. Під час однієї з останніх нічних атак Сили ППО перехопили майже всі російські крилаті ракети, проте жодної балістичної ракети збити не вдалося.

Про це пишуть в Інституті вивчення війни (ISW).

Нищівні удари по Україні — наслідок нестачі ракет до Patriot

Президент України Володимир Зеленський визнав, що Україна не змогла перехопити російські балістичні ракети через недостатні постачання ракет-перехоплювачів. У зв’язку з цим він закликав ЄС та США використати майбутній саміт НАТО для підтримки можливостей ППО України.

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Водночас міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що Україна вже уклала контракти на постачання ракет Patriot зі своїми партнерами, але поставки розпочнуться не раніше 2027 року.

Речник Повітряних сил України полковник Юрій Ігнат заявив, що російські ракети «Іскандер-М», С-400, «Циркон» та «Онікс» є або балістичними ракетами, або рухаються за балістичними траєкторіями. Це означає, що лише системи Patriot та їх аналоги можуть перехоплювати такі ракети.

За даними відомства, саме балістичні ракети спричинили більшу частину масштабних руйнувань у Києві та області під час ударів 5–6 липня.

За оцінками Юрія Ігната, Росія дедалі частіше використовує балістичні ракети, щоб скористатися нестачею ракет-перехоплювачів Patriot як в Україні, так і в усьому світі.

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Ігнат припускає, що РФ може збільшити виробництво балістичних ракет, аби скористатися нестачею ракет для ППО в усьому світі. Також РФ може накопичувати ракети та коригувати частоту своїх масованих ударів.

Аналіз останніх атак свідчить про те, що під час кожної ракетної атаки кількість балістичних ракет була меншою, ніж зазвичай. Так, в ніч з 5 на 6 липня окупанти запустили загалом 29 балістичних ракет або ракет, що рухалися за балістичними траєкторіями.

Тенденція зменшення кількості балістичних ракет спостерігається від початку літа. Очевидно, що РФ економить такі ракети та намагається підвищити ефективність своїх ударів.

Ймовірно, російське командування підрахувало, що попередні ракетні балістичні атаки вже виснажили ресурси ППО, тому Україна більшість ракет збити не може. Тепер росіяни використовують менше балістичних ракет, адже Україні все одно немає чим їх збити.

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Дефіцит ракет до ППО: останні новини

Нагадаємо, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому Україна відкрито говорить про дефіцит ракет для ППО. За його словами, ворог і так володіє інформацією про обсяги постачань від західних партнерів та кількість витрачених боєприпасів під час відбиття російських атак.

Оскільки дефіцит виникає періодично через постійні обстріли, приховувати це від противника немає сенсу — росіяни добре поінформовані.

Публічна комунікація потрібна насамперед для того, щоб пояснити суспільству реальний стан справ і безперервно нагадувати міжнародним партнерам про потребу в регулярній допомозі.

До закликів про допомогу долучаються і самі військові, зокрема оператори комплексів Patriot. Бійці, які досконало опанували західну техніку, публічно звертаються до союзників із проханням надати боєприпаси.

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