Дефолт неминучий: інвестори не отримали від Росії виплати за облігаціями

Дефолт неминучий: інвестори не отримали від Росії виплати за облігаціями

Росія наближається до дефолту через санкції та обмеження, введені проти неї у відповідь на широкомасштабне вторгнення в Україну.

Від минулої середи, 25 травня, американським банкам і фізичним особам заборонено приймати виплати за облігаціями від уряду Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Росія буде здійснювати платежі за єврооблігаціями в рублях, які можна конвертувати в іншу валюту. Єврооблігації, номіновані в євро, будуть виплачуватися в євро, оскільки Євросоюз не прийняв обмежень на виплати в євро, говорять у Мінфіні РФ.

"Цей механізм, здається, працює лише на папері, але це все технічні проблеми. Останнє питання полягає в тому, коли Росія припинить цю війну, і якщо вона цього не зробить, як довго вона зможе уникнути колапсу фінансової системи", – говорить Карл Вонг, керівник відділу фіксованого доходу Avenue Asset Management в Гонконзі.

Так, доларові облігації Росії номіналом 2047 у минулу п'ятницю оцінювалися на рівні 17,3 цента за долар, у порівнянні з 84,8 центів до вторгнення в Україну 24 лютого, свідчать дані, зібрані Bloomberg.

Таким чином Росія повернулася до зворотного відліку наближення дефолту, оскільки виплати в євро та доларах на суму близько 100 мільйонів доларів не надійшли на рахунки інвесторів станом на вечір п'ятниці, 27 травня, фактично запустивши 30-денний пільговий період.

Нагадаємо, що раніше Міжнародна рейтингова агенція S&P понизила кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті до рівня SD, що означає "вибірковий дефолт". Кредитний рейтинг у рублях залишився на рівні CC – дефолт ще не настав, але очікується, що він стане практично неминучим.

Агенція знизила рейтинг РФ в іноземній валюті після того, як російське Міністерство фінансів вперше від початку війни проти України та запровадження нових санкцій не змогло розплатитися по євробондах у доларах та перерахувало ці виплати в рублях.

Росія вже пережила дефолт 1998 року, тоді це спровокувало девальвацію рубля та різке зростання цін.

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