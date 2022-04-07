Дефолт - один із найпопулярніших запитів росіян у Google: у Путіна вирішили "принять меры"

Дефолт - один із найпопулярніших запитів росіян у Google: у Путіна вирішили "принять меры"

Російська влада вирішила заборонити рекламу Google та всіх його ресурсів.

За минулу добу "дефолт" - став одним із найпопулярніших запитів росіян у Google. Громадяни країни-агресорки вирішили дізнатися, що на них чекає у найближчому майбутньому.

Про це свідчать дані Google Trends.

Також популярним став пошуковий запит "що таке дефолт". Відповідь на це питання шукають майже на всій території Росії.

Тим часом у Путіна вирішили "принять меры" щодо неслухняного Google.

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Роскомнадзор звинуватив корпорацію в недотриманні російського законодавства: блокуванні державних засобів масової пропаганди на YouTube та відмові видаляти деяку інформацію. Влада вирішила заборонити рекламу Google та всіх його ресурсів.

Зазначимо, дефолт - це ситуація, у якій держава не може робити виплати згідно зі своїми борговими зобов’язаннями - як зовнішніми, так і внутрішніми.

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Нагадаємо, Росія вирішила направити $117 млн на виплати за борговими зобовʼязаннями зі своїх активів, які були заморожені через санкції після її вторгнення до України. За даними провідної рейтингової агенції Fitch Ratings, Росія незабаром не зможе розплатитися зі своїми боргами.

Попри те, що в Україні триває розв’язана Росією війна, нашій державі не загрожує дефолт і вона зможе здійснити всі заплановані виплати, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Тимофій Милованов розповів про те, чи можливий дефолт у Росії та про план відбудови України

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