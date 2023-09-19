Деградація російських військ: в ISW оцінили наслідки звільнення Кліщіївки та Андріївки для ворога

Схожа ситуація була на Запоріжжі, коли український контрнаступ настільки погіршив один з підрозділів окупантів, що командування РФ змушене було дати йому час на оновлення.

Звільнення Кліщіївки та Андріївки (на південь від Бахмута) українськими військами могло спричинити серйозну деградацію російських військових, які тримали оборону в цих містах. Адже саме таким чином на окупантів впливає просування ЗСУ на Запоріжжі.

Про це йдеться у свіжому звіті Інститут вивчення війни (ISW)

За оцінками аналітиків, російські війська, які від початку українського контрнаступу оборонялися в Запорізькій області, робили це здебільшого без ротації підрозділів оперативного рівня і, ймовірно, зазнали додаткових втрат.

Російські підрозділи 71-го, 70-го та 291-го мотострілецьких полків 42-ї мотострілецької дивізії (Південний військовий округ) регулярно відбивали атаки ЗСУ та брали участь у різних бойових зіткненнях. Росіяни також відбивали перші етапи українського контрнаступу від червня до серпня.

Наслідки контрнаступу ЗСУ на Запоріжжі для росіян

У серпні ЗСУ почали прорив першої лінії оборони окупантів. Тоді ворожі війська витратили значну кількість особового складу та зусиль.

Звіти і кадри від самих росіян свідчать про те, що багато з підрозділів 42-ї дивізії відтоді відійшли. Тепер вони здебільшого обстрілюють українців.

Відсутність повідомлень про участь цих російських підрозділів у боях на заході Запорізької області свідчить, що завдані їм під час перших етапів контрнаступу ЗСУ втрати зробили цих бійців неефективними в бою.

У звіті вказано, що під час прориву українських військ підрозділи російського 70-го мотострілецького полку тимчасово відійшли в тил та повернулися на передові позиції на початку вересня. Це ознака того, що наступ ЗСУ настільки погіршив російський підрозділ, що вороже командування змушене було дати йому час на оновлення.

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Аналітики додали, що це була одна з небагатьох ротацій російських підрозділів, які Інститут побачив у цьому секторі фронту.

Окрім того, контрнаступальні операції Сил оборони України також могли сильно зачепити російські підрозділи 22-ї та 45-ї окремих бригад спецназу РФ.

Наслідки для ворога від деокупації Кліщіївки та Андріївки

За висновками експертів, просування українських військ на південь від Бахмута може спричинити схожу деградацію російських оборонних підрозділів у цьому районі.

До слова, на думку ексголови Служби зовнішньої розвідки України Миколи Маломужа, після звільнення Андріївки та Кліщіївки для українських сил відкрилися можливості і для деокупації Бахмута. Маломуж гадає, що відтепер це питання кількох тижнів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Декілька тижнів - максимальний строк для окупантів у Бахмуті | Маломуж

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