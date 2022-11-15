Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Дехто сам звернувся до військових: в Україні затримують в'язнів, яких росіяни випустили з СІЗО в Херсоні

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
323
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дехто сам звернувся до військових: в Україні затримують в'язнів, яких росіяни випустили з СІЗО в Херсоні

Фото: УНІАН

Деякі засуджені самостійно звернулись до військових.

В Україні уже затримали 166 в'язнів, які перебували в СІЗО окупованого Херсона. Їх окупанти випустили під час відступу з українського міста. 

Про це в етері телемарафону 15 листопада сказав голова Нацполіції Ігор Клименко. 

За його даними, росіяни випустили з СІЗО у Херсоні 457 засуджених. Серед них є 15 осіб, яких засудили до довічного позбавлення волі. Їхні орієнтування поліція передала на блокпости, а тому в'язнів затримують. 

Клименко наголосив, що частина ув'язнених сама звертається до військових з проханням повернути їх до СІЗО. Наразі вже вдалось затримали 166 осіб, які засудженні за різними статтями, їх відправляють до СІЗО в Миколаєві та Одесі. 

Росіяни під час відступу випустили з СІЗО засуджених: що відомо 

Російські окупанти у березні захопили Херсон. У місцевій колонії вони організували базу своєї росгвардії. Ввечері, 11 листопада, у СІЗО Херсона спалахнула пожежа. 

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомляє, що в СІЗО Херсона українські військові знайшли справи 457 засуджених. Вони відбували строки в різних колоніях і тимчасово опинилися в Херсонському слідчому ізоляторі. Їх росіяни випустили на волю. 

Читайте також:

Репарації від росії, початок Саміту G20, запуск потяга до Миколаєва та Херсона - новини “Сніданку”

Репарації від росії, початок Саміту G20, запуск потяга до Миколаєва та Херсона - новини “Сніданку”

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
323
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація