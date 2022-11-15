Дехто сам звернувся до військових: в Україні затримують в'язнів, яких росіяни випустили з СІЗО в Херсоні

В Україні уже затримали 166 в'язнів, які перебували в СІЗО окупованого Херсона. Їх окупанти випустили під час відступу з українського міста.

Про це в етері телемарафону 15 листопада сказав голова Нацполіції Ігор Клименко.

За його даними, росіяни випустили з СІЗО у Херсоні 457 засуджених. Серед них є 15 осіб, яких засудили до довічного позбавлення волі. Їхні орієнтування поліція передала на блокпости, а тому в'язнів затримують.

Клименко наголосив, що частина ув'язнених сама звертається до військових з проханням повернути їх до СІЗО. Наразі вже вдалось затримали 166 осіб, які засудженні за різними статтями, їх відправляють до СІЗО в Миколаєві та Одесі.

Росіяни під час відступу випустили з СІЗО засуджених: що відомо

Російські окупанти у березні захопили Херсон. У місцевій колонії вони організували базу своєї росгвардії. Ввечері, 11 листопада, у СІЗО Херсона спалахнула пожежа.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомляє, що в СІЗО Херсона українські військові знайшли справи 457 засуджених. Вони відбували строки в різних колоніях і тимчасово опинилися в Херсонському слідчому ізоляторі. Їх росіяни випустили на волю.

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