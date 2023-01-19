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Декілька країн точно відправлять до України танки Leopard - міністр оборони Литви

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Декілька країн точно відправлять до України танки Leopard - міністр оборони Литви

Фото: Associated Press

Загальна кількість бронетехніки, про постачання якої оголосять 20 січня на саміті у форматі "Рамштайн", сягатиме декількох сотень.

Кілька країн оголосять про плани відправити в Україну танки німецького виробництва Leopard 2 у п'ятницю, 20 січня, на зустрічі на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Про це в коментарі агентству Reuters повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. 

"Деякі країни обов’язково надішлють танки Leopard в Україну, це точно", — запевнив він після підготовчої зустрічі 11 країн в Естонії.

Литовський міністр додав, що загальна кількість бронетехніки, про яку оголосять в Рамштайні, сягатиме сотень.

Як відомо, 20 січня на американській авіабазі Рамштайн відбудеться зустріч контактної групи міністрів оборони країн, які є партнерами України у протистоянні російській агресії.

На саміті обговорять необхідність нової військової допомоги для України та, ймовірно, оголосять про постачання танків, про потребу яких говорить президент Зеленський та командування ЗСУ

Для реекспорту з інших країн НАТО німецьких танків Leopard 2 потрібен дозвіл Німеччини. Канцлер ФРН Олаф Шольц ставить умову, що відправлення такої техніки слід узгоджувати із союзниками, насамперед із США.

Нагадаємо, найближчими днями США оголосять про один із найбільших пакетів військової допомоги Україні, але Вашингтон поки що не передаватиме свої танки Abrams.

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Дата публікації
Перегляди
1163
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