Делегація з України прибула до Ізраїля для переговорів з представниками ЦАХАЛу

Українська делегація відвідала Ізраїль для переговорів з представниками Армії оборони країни (ЦАХАЛ) можливостей налагодження співпраці у сфері протиракетної оборони.

Про це повідомила ізраїльска репортерка Моріа Асраф Волберг у Twitter.

У повідомленні вказується, що про візит української делегації стало відомо у понеділок, серед складу делегації був присутній високопоставлений офіцер Збройних сил України.

«Делегація з Києва, зокрема високопоставлений військовослужбовець української армії, нещодавно прибула до Ізраїлю для серії зустрічей з офіційними особами ЦАХАЛу. Метою офіційного візиту було сприяння будівництву українцями систем попередження про протиракетну оборону», - йдеться у публікації.

Також репортерка повідомила, що Ізраїль намагався зберегти у таємниці візит української делегації через "політичну чутливість" у відносинах з Росією.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Петро Черник заявив, що Сили протиповітряної оборони можуть і готуються до ракетних ударів росіян, і прораховують, звідки і куди летітиме чергова партія ворожих ракет.

Крім того, ми раніше інформували, що Франція передала Україні зенітно-ракетні комплекси Crotale та LRU для захисту неба.

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