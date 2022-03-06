"Делюксеризація": у Мережі показали, який вигляд має ЦУМ в Москві (відео)

"Делюксеризація": у Мережі показали, який вигляд має ЦУМ в Москві (відео)

Яка прикрість.

Через вторгнення Росії до України з російського ринку пішли десятки світових брендів. В результаті ЦУМ у Москві став порожнім.

Відео із пустими полицями та зачиненими магазинами 6 березня опублікували в Мережі.

"Спецоперація по делюксеризації", "Яка прикрість", "Скоро там будуть Lapti та Kokoshniki", - пишуть українці в Мережі.

Нагадаємо, що в Росії свої магазини зачинили H&M, Hermes, Nike, Swarovski, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Prada, Puma, Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho та інші бренди.

ТСН.ua публікує повний список світових брендів, які йдуть з російського ринку через війну РФ проти України.