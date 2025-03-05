Демченко розповів, яка наразі ситуація на Курщині

Ворог діє невеликими групами поблизу лінії кордону, плануючи накопичити сили для перерізання логістичних шляхів та ускладнення забезпечення українських військ на Курщині.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Ворог по лінії кордону намагається заходити невеликими групами для того, щоб накопичитися на нашій території. І це такий фланг території, де Сили оборони ведуть операцію в межах Курської області. Ціль ворога, швидше за все, перерізати логістичні шляхи для того, щоб унеможливити постачання необхідних засобів нашим воїнам по той бік кордону у межах Курщини", - сказав він.

Окрім того, Демченко підтвердив, що на Сумщині українські підрозділи Збройних сил і Держприкордонслужби вживають усіх заходів для того, щоб не допустити вторгнення ворога на нашу територію і не дати йому можливості закріпитися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що повітряні сили України атакували командний пункт росіян і знищили військовий об’єкт на Курщині.

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