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Демілітаризація окупантів: ЗСУ за добу знищили два склади зброї та чотири бази росіян

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Демілітаризація окупантів: ЗСУ за добу знищили два склади зброї та чотири бази росіян

Фото з відкритих джерел

Збройні сили України за добу знищили два склади зброї та чотири бази росіян.

Склади та бази знищили у Запорізькій, Херсонській областях та в Донецьку

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук. 

"Продовжуємо рубрику під назвою — знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби було демілітаризовано два склади БК і чотири бази русні", - йдеться у повідомленні.

Склади та бази окупантів були знищені в таких населених пунктах: 

  • Район Мелітополя Запорізької області - мінус база окупантів;
  • Бериславський район Херсонської області - мінус база та склад з боєкомплектом окупантів;
  • Київський район Донецька - мінус база окупантів;
  • Василівський район Запорізької області - мінус склад з боєкомплектом;
  • Район міста Токмак Запорізької області - мінус база окупантів. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області у неділю, 31 липня, пролунали потужні вибухи. Після вибухів на місці події спалахнула пожежа. 

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