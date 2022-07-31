Демілітаризація окупантів: ЗСУ за добу знищили два склади зброї та чотири бази росіян

Збройні сили України за добу знищили два склади зброї та чотири бази росіян.

Склади та бази знищили у Запорізькій, Херсонській областях та в Донецьку.

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Продовжуємо рубрику під назвою — знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби було демілітаризовано два склади БК і чотири бази русні", - йдеться у повідомленні.

Склади та бази окупантів були знищені в таких населених пунктах:

Район Мелітополя Запорізької області - мінус база окупантів;

Бериславський район Херсонської області - мінус база та склад з боєкомплектом окупантів;

Київський район Донецька - мінус база окупантів;

Василівський район Запорізької області - мінус склад з боєкомплектом;

Район міста Токмак Запорізької області - мінус база окупантів.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області у неділю, 31 липня, пролунали потужні вибухи. Після вибухів на місці події спалахнула пожежа.

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