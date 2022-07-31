Демілітаризація окупантів: ЗСУ за добу знищили два склади зброї та чотири бази росіян

Збройні сили України за добу знищили два склади зброї та чотири бази росіян.
Склади та бази знищили у Запорізькій, Херсонській областях та в Донецьку.
Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Продовжуємо рубрику під назвою — знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби було демілітаризовано два склади БК і чотири бази русні", - йдеться у повідомленні.
Склади та бази окупантів були знищені в таких населених пунктах:
- Район Мелітополя Запорізької області - мінус база окупантів;
- Бериславський район Херсонської області - мінус база та склад з боєкомплектом окупантів;
- Київський район Донецька - мінус база окупантів;
- Василівський район Запорізької області - мінус склад з боєкомплектом;
- Район міста Токмак Запорізької області - мінус база окупантів.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області у неділю, 31 липня, пролунали потужні вибухи. Після вибухів на місці події спалахнула пожежа.
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