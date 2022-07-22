Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Демілітаризація орди": Братчук розповів про кількість знищених складів та баз окупантів за добу

Дата публікації
Перегляди
9022
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Демілітаризація орди": Братчук розповів про кількість знищених складів та баз окупантів за добу

Фото: Іван Федоров.

Збройні сили України за 21 липня знищили чотири склади з боєприпасами російських окупантів.

Також українські захисники знищили одну з баз росіян в місті Скадовську Херсонської області. 

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук. 

Так, 21 липня вдалось накрити вогнем чотири ворожих склади з боєкомплектом та одну базу окупантів: 

  1. Бериславський район Херсонської області - мінус один склад з боєкомплектом. 
  2. Скадовськ Херсонської області - мінус база російських окупантів. 
  3. Район Чорнобаївки Херсонської області - мінус склад з боєкомплектом. 
  4. Донецьк - мінус склад з боєкомплектом. 
  5. Ясинувата Донецької області - мінус склад з боєкомплектом. 

"Демілітаризація орди триває", - зауважив Братчук. 

Фото: Сергій Братчук / ©
Фото: Сергій Братчук

Нагадаємо, у Харкові росіяни за добу вбили ракетами пів десятка людей.

Читайте також:

Хлопки та пожежі: що дасть Україні знищення складів зі зброєю російських окупантів

Хлопки та пожежі: що дасть Україні знищення складів зі зброєю російських окупантів
Наступна публікація