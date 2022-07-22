"Демілітаризація орди": Братчук розповів про кількість знищених складів та баз окупантів за добу

Збройні сили України за 21 липня знищили чотири склади з боєприпасами російських окупантів.

Також українські захисники знищили одну з баз росіян в місті Скадовську Херсонської області.

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

Так, 21 липня вдалось накрити вогнем чотири ворожих склади з боєкомплектом та одну базу окупантів:

Бериславський район Херсонської області - мінус один склад з боєкомплектом. Скадовськ Херсонської області - мінус база російських окупантів. Район Чорнобаївки Херсонської області - мінус склад з боєкомплектом. Донецьк - мінус склад з боєкомплектом. Ясинувата Донецької області - мінус склад з боєкомплектом.

"Демілітаризація орди триває", - зауважив Братчук.

Фото: Сергій Братчук

Нагадаємо, у Харкові росіяни за добу вбили ракетами пів десятка людей.

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