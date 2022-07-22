"Демілітаризація орди": Братчук розповів про кількість знищених складів та баз окупантів за добу

Збройні сили України за 21 липня знищили чотири склади з боєприпасами російських окупантів.
Також українські захисники знищили одну з баз росіян в місті Скадовську Херсонської області.
Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.
Так, 21 липня вдалось накрити вогнем чотири ворожих склади з боєкомплектом та одну базу окупантів:
- Бериславський район Херсонської області - мінус один склад з боєкомплектом.
- Скадовськ Херсонської області - мінус база російських окупантів.
- Район Чорнобаївки Херсонської області - мінус склад з боєкомплектом.
- Донецьк - мінус склад з боєкомплектом.
- Ясинувата Донецької області - мінус склад з боєкомплектом.
"Демілітаризація орди триває", - зауважив Братчук.
Нагадаємо, у Харкові росіяни за добу вбили ракетами пів десятка людей.
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