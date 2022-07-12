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"Демілітаризація орди": Братчук розповів про знищені російські склади зброї 12 липня

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"Демілітаризація орди": Братчук розповів про знищені російські склади зброї 12 липня

Українські захисники 12 липня знищили 6 російських складів.

Російські склади зброї вдалось знищити на півдні України та у тимчасово окупованому Донецьку

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук. 

Демілітаризація орди 12 липня:

  • Нова Каховка - мінус склад з боєкомплектом. 
  • Донецьк. Ленінський район - мінус склад з боєкомплектом. 
  • Мелітопольський район - мінус військова частина.
  • Донецьк. Петровський район - мінус склад з боєкомплектом на території заводу ДЗТО.
  • Донецьк. Кіровський район - мінус склад з боєкомплектом. 
  • Село Чарівне, Херсонська область - мінус склад з боєкомплектом. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області ввечері, 11 липня, прозвучали потужні вибухи. За попередніми даними, там детонують російські склади зброї.

Загалом Збройні сили України у понеділок, 11 липня, знищили шість російських складів з боєприпасами.

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