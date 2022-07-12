"Демілітаризація орди": Братчук розповів про знищені російські склади зброї 12 липня

Українські захисники 12 липня знищили 6 російських складів.
Російські склади зброї вдалось знищити на півдні України та у тимчасово окупованому Донецьку.
Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.
Демілітаризація орди 12 липня:
- Нова Каховка - мінус склад з боєкомплектом.
- Донецьк. Ленінський район - мінус склад з боєкомплектом.
- Мелітопольський район - мінус військова частина.
- Донецьк. Петровський район - мінус склад з боєкомплектом на території заводу ДЗТО.
- Донецьк. Кіровський район - мінус склад з боєкомплектом.
- Село Чарівне, Херсонська область - мінус склад з боєкомплектом.
Нагадаємо, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області ввечері, 11 липня, прозвучали потужні вибухи. За попередніми даними, там детонують російські склади зброї.
Загалом Збройні сили України у понеділок, 11 липня, знищили шість російських складів з боєприпасами.
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