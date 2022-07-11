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"Демілітаризація орди за один день": Братчук повідомив про 6 знищених складів російських окупантів

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"Демілітаризація орди за один день": Братчук повідомив про 6 знищених складів російських окупантів

Збройні сили України у понеділок, 11 липня, знищили шість російських складів з боєприпасами.

Також ЗСУ накрили кілька командних пунктів російських загарбників на півдні України. 

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук. 

Він зазначив, що у понеділок, 11 липня, ЗСУ провели успішну демілітаризацію орди в таких населених пунктах: 

  • Луганськ. Мінус склад з боєкомплектом. .
  • Таврійськ, Херсонщина. Мінус командний пункт + склад з боєкомплектом. 
  • Токмак, Запоріжжя. Склад з боєкомплектом. 
  • Херсон. Мінус склад з боєкомплектом або командний пункт (уточнюється).
  • Чорнобаївка (в районі). Мінус склад з боєкомплектом.
  • Нова Каховка. Мінус склад з боєкомплектом.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області ввечері, 11 липня, прозвучали потужні вибухи. За попередніми даними, там детонують російські склади зброї.

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