"Демілітаризація орди": ЗСУ прицільними ударами знищили дві бази окупантів та один ворожий склад боєприпасів

Збройні сили України впродовж неділі, 14 серпня, знищили дві бази окупантів та один склад боєприпасів.
Зокрема, українські захисники поцілили по ворожих базах на території Запорізької та Луганської областей, а також знищили склад боєприпасів, розташований у Бериславському районі Херсонської області.
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
"Демілітаризація орди.14.08.22 р.:
- Токмак, Запорізька область, одна база
- Попасна, Луганська область, одна база
- Бериславський район, Херсонська область, один склад боєприпасів", - написав Братчук.
Загалом за тиждень - мінус 22 склада БК, 10 баз, 3 штаба і 1 казарма.
Нагадаємо, Збройні сили України у суботу, 13 серпня, знищили три ворожих склади боєприпасів та три бази окупантів на Херсонщині.
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