Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Демілітаризація орди": ЗСУ за день знищили п'ять складів зі зброєю російських окупантів

Дата публікації
Перегляди
1371
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Демілітаризація орди": ЗСУ за день знищили п'ять складів зі зброєю російських окупантів

Збройні сили України у середу, 13 липня, знищили п'ять складів зі зброєю російських окупантів.

Снаряди, якими окупанти вбивають українців, вдалось знищити на Херсонщині, Донеччині та в Луганську. 

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук. 

Братчук також назвав перелік складів, які змогли демілітаризувати ЗСУ: 

  • Луганськ - мінус склад з боєкомплектом. 
  • Чорнобаївка, Херсонщина - мінус склад з боєкомплектом. 
  • Макіївка, Донеччина - мінус склад з боєкомплектом. 
  • Чаплинка (район), Херсонщина - мінус склад з боєкомплектом. 
  • Горлівка, Донеччина - мінус склад з боєкомплектом. 

Нагадаємо, у Мережі висміяли "91-річного" воєнкома, який закликає росіян йти вбивати українців

Читайте також:

Ракети розтрощили завод у Запоріжжі – поранено 14 людей

Ракети розтрощили завод у Запоріжжі – поранено 14 людей
Наступна публікація