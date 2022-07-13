"Демілітаризація орди": ЗСУ за день знищили п'ять складів зі зброєю російських окупантів

Збройні сили України у середу, 13 липня, знищили п'ять складів зі зброєю російських окупантів.
Снаряди, якими окупанти вбивають українців, вдалось знищити на Херсонщині, Донеччині та в Луганську.
Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.
Братчук також назвав перелік складів, які змогли демілітаризувати ЗСУ:
- Луганськ - мінус склад з боєкомплектом.
- Чорнобаївка, Херсонщина - мінус склад з боєкомплектом.
- Макіївка, Донеччина - мінус склад з боєкомплектом.
- Чаплинка (район), Херсонщина - мінус склад з боєкомплектом.
- Горлівка, Донеччина - мінус склад з боєкомплектом.
Нагадаємо, у Мережі висміяли "91-річного" воєнкома, який закликає росіян йти вбивати українців.
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