Демілітаризація Росії триває: ЗСУ знищили три російські винищувачі та один безпілотник

Демілітаризація Росії триває: ЗСУ знищили три російські винищувачі та один безпілотник

ЗСУ продовжує демілітаризувати армію РФ.

Збройні сили України на Харківщині у середу, 30 березня, знищили три російських винищувачі та один безпілотник.

Про це повідомляє повітряне командування "Схід".

"Одразу три літака-винищувача та один БПЛА збиті сьогодні розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил на Слобожанському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські артилеристи у вівторок, 29 березня, "демілітаризували" 14 одиниць ворожої техніки.

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