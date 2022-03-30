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Демілітаризація Росії триває: ЗСУ знищили три російські винищувачі та один безпілотник

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Демілітаризація Росії триває: ЗСУ знищили три російські винищувачі та один безпілотник

Командування Повітряних Сил ЗСУ

ЗСУ продовжує демілітаризувати армію РФ.

Збройні сили України на Харківщині у середу, 30 березня, знищили три російських винищувачі та один безпілотник. 

Про це повідомляє повітряне командування "Схід". 

"Одразу три літака-винищувача та один БПЛА збиті сьогодні розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил на Слобожанському напрямку", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, українські артилеристи у вівторок, 29 березня, "демілітаризували" 14 одиниць ворожої техніки. 

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