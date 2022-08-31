"Демілітаризація русні на Херсонщині": ЗСУ за пів дня вдарили по мостах, базах, складу і техніці окупантів

Українські військові за пів дня 31 серпня вдарили по обох Антонівських мостах, по базах, складу і техніці російських окупантів на Херсонщині.
Так, ЗСУ завдали загарбникам втрат у живій силі у кількості 65 осіб.
Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров, інформуючи про ситуацію в Херсонській області станом на 14:50.
Так, зафіксовані влучання захисників України:
- в Антонівський автомобільний і залізничний мости;
- у базування російських військ у районі Чорнобаївки;
- удар по ворожій колоні, яка рухалася по шосе в районі Олешок;
- влучання у вороже базування та знищення складу боєприпасів у Новій Каховці;
- влучання в базування противника в Широкій Балці.
"Підтверджено приблизно 65 денацифікованих рашистів. Демілітаризація русні на Херсонщині продовжується", – зауважив Назаров.
Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" повідомили, що ЗСУ закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами на Херсонщині.
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