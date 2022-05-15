"Демілітаризація власної армії": Подоляк прокоментував масові загоряння російських військоматів

У російських містах все частіше палають військкомати.
РФ продовжує спецоперацію з демілітаризації власної армії.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Як повідомляється, останнім часом військкомати палали у Рязані, Нижньовартовську, Мордовії, Іванівській області.
“Останнім часом у Росії масово самозаймаються військкомати. Палають від сорому? Росія продовжує спецоперацію з демілітаризації власної армії. Все ще йде за планом, чи нам допомогти це пришвидшити?” - написав Михайло Подоляк.
Нагадаємо, що окупанти намагаються обстрілювати українських військових на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.
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