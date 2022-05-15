"Демілітаризація власної армії": Подоляк прокоментував масові загоряння російських військоматів

У російських містах все частіше палають військкомати.

РФ продовжує спецоперацію з демілітаризації власної армії.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Також читайте У Мелітополі окупанти складають списки жителів: міський голова повідомив про можливу підготовку до референдуму

Як повідомляється, останнім часом військкомати палали у Рязані, Нижньовартовську, Мордовії, Іванівській області.

“Останнім часом у Росії масово самозаймаються військкомати. Палають від сорому? Росія продовжує спецоперацію з демілітаризації власної армії. Все ще йде за планом, чи нам допомогти це пришвидшити?” - написав Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що окупанти намагаються обстрілювати українських військових на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Читайте також: