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"Демілітаризація власної армії": Подоляк прокоментував масові загоряння російських військоматів

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"Демілітаризація власної армії": Подоляк прокоментував масові загоряння російських військоматів

Фото: Associated Press

У російських містах все частіше палають військкомати.

РФ продовжує спецоперацію з демілітаризації власної армії.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. 

Як повідомляється, останнім часом військкомати палали у Рязані, Нижньовартовську, Мордовії, Іванівській області.

“Останнім часом у Росії масово самозаймаються військкомати. Палають від сорому? Росія продовжує спецоперацію з демілітаризації власної армії. Все ще йде за планом, чи нам допомогти це пришвидшити?” - написав Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що окупанти намагаються обстрілювати українських військових на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

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