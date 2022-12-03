Демілітаризація ЗАЕС: Гроссі розповів про можливий договір між Україною та РФ

Гендиректор МАГАТЕ сподівається на вирішення ситуації навколо Запорізької АЕС до кінця року.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що російські окупаційні війська найближчим часом можуть залишити територію Запорізької атомної електростанції. За його словами, це стане одним із обов'язкових пунктів угоди між Києвом та Москвою.

Про це Рафаель Гроссі розповів в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

За словами гендиректора МАГАТЕ, Київ та Москва погодилися не вести обстріл атомної станції і не відкривати вогонь на її території.

Також, за його словами, українська сторона наполягає на тому, щоб російські війська прибрали всю зброю з території Запорізької АЕС, і МАГАТЕ підтримує ці вимоги. Російська сторона не проти такої умови і не просить нічого натомість.

"Це те, чого вимагають українці, і їхня точка зору зрозуміла. І це в будь-якому випадку було б частиною загальної домовленості", - зазначив Рафаель Гроссі.

На думку очільника МАГАТЕ, Україна та Росія домовляться про створення зони безпеки для ЗАЕС до кінця року. Він зазначив, що під час переговорів сторони вже досягли значного прогресу в обговоренні кількох ключових пунктів.

Ситуація на ЗАЕС

Наприкінці листопада президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів, що зараз є ознаки того, що росіяни готуються покинути Запорізьку АЕС. Котін зазначив, що це не означає, що РФ може вже скоро вийти з нашої АЕС, проте є ознаки того, що вони готуються це зробити.

Згодом прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков спростував інформацію про можливе відведення окупантів із Запорізької АЕС.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія все ж покине Запорізьку АЕС.

На початку грудня головного інженера ЗАЕС Юрія Черничука звільнили через співпрацю з російськими окупантами.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, що інформація про відведення російських військ з території Запорізької АЕС наразі не підтверджується. Він наголосив, що захоплення ЗАЕС було однією з ключових цілей так-званої "спецоперації".

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