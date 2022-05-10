"Демілітаризували" торговий центр: в Одесі показали наслідки ракетних ударів РФ 9 травня (фото)

Російські окупанти у понеділок, 9 травня, випустили по Одесі сім ракет. У результаті одна людина загинула, ще п‘ятеро отримали поранення.

У ДСНС показали, який вигляд має місто після обстрілу.

Окупанти "демілітаризували" підприємство, яке не мало жодного стосунку до військової інфраструктури, зазначив мер Одеси Генадій Труханов.

Застарілими ракетами росіянам вдалось влучити у торговий центр та склад готової продукції широкого споживання.

Нагадаємо, кілька годин росіяни обстрілювали ракетами Одесу, перші прильоти були в курортній Затоці. Із літака Ту-22 окупанти випустили одразу три ракети "Кинджал".

Фото: Одеська міська рада

Фото: Одеська міська рада

Фото: Одеська міська рада

Фото: Одеська міська рада

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Бої за "Азовсталь" та ракетний удар по Одесі та - карта війни станом на 9 травня

Читайте також:



