"Демілітаризували" торговий центр: в Одесі показали наслідки ракетних ударів РФ 9 травня (фото)

Російські окупанти у понеділок, 9 травня, випустили по Одесі сім ракет. У результаті одна людина загинула, ще п‘ятеро отримали поранення.
У ДСНС показали, який вигляд має місто після обстрілу.
Окупанти "демілітаризували" підприємство, яке не мало жодного стосунку до військової інфраструктури, зазначив мер Одеси Генадій Труханов.
Застарілими ракетами росіянам вдалось влучити у торговий центр та склад готової продукції широкого споживання.
Нагадаємо, кілька годин росіяни обстрілювали ракетами Одесу, перші прильоти були в курортній Затоці. Із літака Ту-22 окупанти випустили одразу три ракети "Кинджал".
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