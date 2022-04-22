“Демілітаризували трактористів?”: голова Дніпропетровської облради розповів про наслідки ракетного удару окупантів

Росіяни розбомбили будівлі із сільськогосподарською технікою.

У п’ятницю, 22 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по території сільськогосподарського підприємства в Синельниківському районі Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова облради Микола Лукашук на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, під удар потрапили будівлі із сільськогосподарською технікою: у приміщенні вилетіли шибки на вікнах, пошкоджено дах. Люди, на щастя, не постраждали.

“Ніяких військових підрозділів там не було. Ніяких “нацистів”, вогневих точок чи бойових біомодефікованих гусей”, - зауважив голова облради.

Микола Лукащук також наголосив на брехливості російської пропаганди, навівши приклад заяви Міноборони РФ про учорашній обстріл залізниці в Новомосковському районі, під час якого було нібито знищено майже батальйон українських військових. Насправді ж від ракетного удару постраждали п’ятеро провідників.

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“Що сьогодні зробили окупанти в Синельниківському районі? Денацифікували добрива? Демілітаризували трактористів? Що потім розкаже їхня преса?” - задав риторичні запитання Лукащук.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області російські окупанти обстріляли залізничну інфраструктуру. Внаслідок обстрілів було зруйновано залізничне полотно і контактну мережу.

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