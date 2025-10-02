Демілітаризація провалена: пропагандист визнав невдачу Росії у війні з Україною

Росія / © iStock

Кремлівська пропаганда, яка регулярно обіцяє швидку перемогу, зіткнулася з незручним визнанням від одного зі своїх ключових спікерів.

Пропагандист Юрій Котьонок видав неочікуваний прогноз, який суперечить офіційній риториці Москви, оцінивши реальні темпи просування російської армії.

Котьонок підкреслив, що просування відбувається надзвичайно повільно. За його словами, армія РФ «вигризає десятки метрів на день, сотні метрів на день», долаючи оборону ЗСУ.

«За приблизними підрахунками, якщо ми в таких же темпах просуватимемося, ламаючи оборону противників, спарюючи цю систему опорних пунктів, укріпрайонів, вузлів оборони, все дуже серйозно, то ми роками йтимемо, роками», — заявив пропагандист.

Він також визнав, що зараз під контролем України перебуває близько 35% території так званої «ДНР», включно з ключовими районами, з яких починалося АТО.

Оцінюючи часові рамки, Котьонок назвав надзвичайно песимістичний для Кремля термін, констатуючи фактичну нездатність російської армії до швидких перемог.

«За моїми підрахунками, слухайте, якщо такими темпами ми йтимемо вперед, такими темпами, кров, під вигризаючи десятки метрів на день… ну, від року до півтора року тільки територію ДНР нам звільняти», — заявив пропагандист, по суті, назвавши термін війни за одну область.

Котьонок також публічно поставив під сумнів успішність «спецоперації» щодо досягнення «ключових цілей», які раніше озвучував Володимир Путін — демілітаризація та денацифікація України.

Пропагандист цинічно зауважив, що попри три роки, що минули з початку «спеціальної воєнної операції», стільки пролитої крові, втрат і руйнувань, «якщо так говорити серйозно від крові, то ми почали великого шляху». Ця заява є фактичним визнанням того, що заявлені Кремлем стратегічні цілі не лише не досягнуті, але й досі є надзвичайно далекою перспективою.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), на низці напрямків фронту зберігається складна ситуація, проте ЗСУ досягають тактичних успіхів, а втрати ворога зростають. Так, в українських військ є успіхи на Добропільському напрямку. На Новопавлівському напрямку захисники відбивають атаки та відтісняють росіян. На Сіверському напрямку ворог просунувся у тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. На Покровському напрямку російська армія не має прогресу.