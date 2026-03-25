"Демо-версія" експорту російської нафти закінчилась: "Мадяр" показав ураження в порту Усть-Луга

Нафтовий термінал в Усть-Лузі палає після атаки українських дронів / © Associated Press

Російська нафтопереробна інфраструктура знову зазнала серйозних втрат. Цього разу ціллю українських безпілотників став нафтовий термінал у порту Усть-Луга Ленінградської області, де спалахнула масштабна пожежа, яка повністю зупинила перевалку пального.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді «Мадяр».

Фаєр-шоу замість експорту нафти

За словами військового, нафтовий порт зміг пропрацювати зовсім недовго. Росіяни відновили перевалку нафти лише в понеділок, але вже в середу українські безпілотники влаштували окупантам справжнє вогняне шоу.

«Безкоштовна 48-годинна демо-версія експорту нафти закінчилась, далі — згідно рахунку. Усть-Луга розхлюпалася синявою у слід за Транснефть-Приморським нафтопортом», — з іронією зазначив Мадяр.

Командувач СБС також висміяв традиційні заяви російської влади про нібито «успішне перехоплення усіх дронів», підкресливши, що термінал «запалав від щастя» після такої успішної роботи ворожої ППО.

Спільна операція Сил оборони

Цей результативний удар став можливим завдяки злагодженій роботі «Птахів» СБС (1-го окремого центру та 413-го окремого полку) спільно з іншими підрозділами глибинного ураження Сил оборони України. Українські безпілотники успішно подолали відстань у понад 900 кілометрів, щоб дістатися своєї цілі.

Військовий пообіцяв, що цей вибуховий «візит ввічливості» на територію країни-агресорки точно був не останнім. Тож попереду окупантів очікує ще багато неприємних сюрпризів.

Нагадаємо, Сили оборони України здійснили успішну операцію на території Росії у ніч проти 25 березня. Під удар потрапив російський бойовий криголам та суднобудівний завод у Виборгу.