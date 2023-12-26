Демобілізація буде: Залужний назвав терміни звільнення зі служби та умови

Залужний підкреслив, що є дві умови для звільнення військових зі служби.

Генеральний штаб ЗСУ домовився із Міністерством оборони про демобілізацію військових, однак є певні умови.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час пресконференції у вівторок, 26 грудня.

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"З Міноборони України ми домовились на демобілізацію військових через 36 місяців, але за певних умов", - сказав він.

Залужний підкреслив, що є дві умови для звільнення військових зі служби. Перша - не буде загострень на фронті, друга - буде ким замінити.

"Перший фактор - це те, що не буде загострень на фронті, і друге - що цих людей через 36 місяців буде ким замінити", - сказав Залужний.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Раді готують проєкт про демобілізацію. Детальніше читайте ТУТ.

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