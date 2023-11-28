Демобілізація і призов ухилянтів: Веніславський прокоментував новий закон про мобілізацію в Україні

​​В Україні тривають воєнний стан і загальна мобілізація. Наразі громадяни відбувають військову службу відповідно до закону, який встановлює певні обмеження по службі. Наразі депутати готують до реєстрації великий законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі OBOZ.UA прокоментував мобілізаційні зміни.

Він зазначив, що рішення розробити новий великий законопроєкт щодо мобілізаційних та демобілізаційних питань з’явилося не випадково. Накопичилося певне коло проблем, які потребували вирішення. Ці питання постійно розглядаються на комітеті.

"Під час засідань завжди присутні представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), які озвучують нагальні проблеми з якими стикаються. Тому наразі ми намагаємося удосконалити усі процеси у цьому напрямку, щоб унеможливити ті конфліктні ситуації, що періодично виникають та прибрати зловживання під час процесу здійснення мобілізаційних заходів. Та хочу відзначити, що глобальних змін не відбудеться", – зазначив він.

Федір Веніславський пояснив, що робочагрупа комплексно напрацювала два законопроєкти. Один стосується соціального захисту військовослужбовців, а другий – покликаний удосконалити питання мобілізації та проходження військової служби.

"Стосовно соціального захисту, то передбачається системно врегулювати питання пов’язані з відпустками у тому числі тих, хто повернувся з полону, при народженні дитини та інше. Наприклад, пропонується нова додаткова відпустка із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів військовослужбовцям, яких звільнено з полону (крім тих, хто відмовився від подальшого проходження служби, і бажає звільнитися). Серед ключових пропозицій – законодавчо закріпити право військових на демобілізацію. В парламенті обговорюється ідея демобілізації військових протягом 18 чи 36 місяців безперервної служби, проте поки це на рівні обговорення та остаточного рішення з цього приводу немає", - зазначив парламентар.

Водночас депутати пропонують зменшити коло громадян, які мають право на відстрочку через догляд особи з інвалідністю 1 та 2 груп або того, хто потребує постійної опіки.

"Мова йде про звуження кола лише до членів сім’ї першого ступеня споріднення. Аби усунути можливості ухилятися від призову під час мобілізації, коли оформлюють фіктивний догляд за особами, які його потребують. Наприклад, на одну непрацездатну особу оформлялося до п’яти опікунів, які отримували право на відстрочку від військової служби", - пояснює Веніславський.

Ще одна ймовірна новація – зміна порядку надання відстрочки від призову громадянам, які здобувають вищу освіту. Зміни усунуть можливість уникнути призову шляхом здобуття другої, третьої вищої освіти.

Коли законопроєкт може з’явитися у сесійній залі, то за словами Федіра Веніславського, є великі сподівання, що розгляд у першому читанні розпочнеться вже напочатку грудня. При цьому, ще є певні моменти, з якими не усі погоджуються.

"Це буде зареєстровано як комітетський законопроєкт або окремий законопроєкт, який підпишуть всі члени Комітету та лідери фракцій, щоб був певний консенсус з цього питання. Я думаю, що вже у грудні буде перше читання. А до кінця року ми будемо намагатися його розглянути", – резюмував Веніславський.

Нагадаємо, в Україні пропонують прибрати граничний вік перебування на військовій службі.

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