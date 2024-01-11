Демобілізація не на часі: генерал сказав, коли Путін може вдатися до ще більшої екскалації

На думку Романенка, І зараз точно не час говорити про демобілізацію в Україні.

Демобілізація в Україні точно не на часі, тому що у разі її проведення є загроза обвалу фронту.

Про це заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко, передає "Тelegraf".

Офіцер певен, що новий законопроєкт про мобілізацію потрібно ухвалити якнайшвидше.

"Військовим на фронті все одно, хто і як ухвалить потрібний закон. Їм потрібно, щоб було поповнення, щоб прийшли свіжі сили. І зараз точно не час говорити про демобілізацію. І так нестача людей! Запитайте у командирів взводів, рот і батальйонів – до чого призведе демобілізація, запущена в таких умовах. Відповідь вас не порадує", – зазначив Романенко.

Він попеджає, що після переобрання Путіна у березні можлива ще більша ескалація на фронті.

"Путін бачить слабкість Заходу. Він оцінить ситуацію в березні — і ухвалюватиме відповідне рішення. Якщо не буде тенденції до посилення підтримки України, то Кремль ескалюватиме. Зокрема, шляхом додаткової мобілізації", – підсумував експерт.

Нагадаємо, що у законопроєкті про мобілізацію, який сьогодні був відкликаний урядом, передбачалася демобілізація після 36 місяців служби.

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