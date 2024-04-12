Демобілізація неможлива: українські військові відверто розповіли про ситуацію на фронті

Для демобілізації потрібно призвати до війська велику кількість новобранців.

Теперішня ситуація у фронтових бригадах ЗСУ та відсутність належного резерву перетворює обіцянки про демобілізацію на звичайний популізм політиків.

Таку думку висловили українські військові виданню LIGA.net, коментуючи ухвалений парламентом мобілізаційний закон.

Зокрема, військовослужбовець 59-ї бригади Павло Петриченко вважає, що без резерву і з такою війною, яка іде зараз, демобілізація неможлива. Водночас він проти того, щоб на передовій залишалися військовослужбовці старшого віку.

“Людей треба витягувати з окопів і переводити на спокійніші посади. А також знизити верхню планку призовного віку – відпустити з армії чоловіків, які старші 55 років", – зазначив він.

Лейтенант 47-ї бригади Микола Мельник зазначив, що для демобілізації потрібно призвати до війська велику кількість новобранців.

"У нас бригади де-факто в найкращому випадку на 40% укомплектовані. Нам треба близько 100 000, щоб просто "затикати" дірки. Ще 100 000 – в резерв. І близько 150 000, щоб був дембель", – зробив приблизні підрахунки він.

Нагадаємо, в Міноборони пояснили, чому прибрали демобілізацію із законопроєкту.

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