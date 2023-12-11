Демобілізація під час воєнного стану: у Раді розповіли, кого із військових можуть звільнити зі служби

У Верховній раді тривають дискусії із Міністерством оборони і Генеральним штабом щодо процесу демобілізації під час воєнного стану.

Про це розповіла членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська в інтерв'ю Telegraf.

"Генштаб, дійсно, проти, тому що в силах безпеки та оборони недостатня кількість людського ресурсу, а відтак і людського ресурсу в резерві. Військові проти будь-якої демобілізації, окрім окремих категорій людей. Навіть проти демобілізації строковиків, хоча є політичне рішення президента їх демобілізувати і дати можливість видихнути", - сказала вона.

Бобровська наголосила, що потрібно встановити законодавчо право на демобілізацію після відповідної кількості місяців служби.

"Це чесно стосовно тих, хто служить з 24 лютого 2022 року і хто до 24 лютого служив. Так повинно бути, бо відпусткою ситий не будеш. І є ж ще додатковий мобілізаційний ресурс, який просто ховається або чекає. У людини ж не бездонний психологічний ресурс, і стояти 20 місяців на передку і чекати на вдачу, що ти просто виживеш до кінця воєнного стану… Це несправедливо з боку держави", - вважає вона.

За її словами, йдеться про тих, хто служить уже 36 чи 24 місяці, але обов'язково мають бути включені місяці для бойових розпоряджень.

"Тобто людина відслужила чесно і має право на звільнення. Але це на рівні дискусії парламенту і ми ще чекаємо Міністерство оборони і Генеральний штаб до дискусії в такому форматі. Вони мають розуміти, як це вплине на кількість тих, хто зможе піти з армії. Залежно від цього і буде прийматися рішення", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше у РНБО повідомили, що в Україні демобілізують строковиків, чий термін служби закінчився.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.