Демобілізація в Україні: що пропонують у профільному комітеті Ради щодо ротації військових

Нардеп Костенко закликає змінити інформаційну політику: не говорити про "курортний сезон у Криму", а попереджати, що всі мають захищати Батьківщину.

В Україні необхідно розробити чіткі правила, як має відбуватися мобілізація і демобілізація, тому що це питання надзвичайно чутливе для суспільства.

Про це заявив нардеп, полковник СБУ, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в інтерв'ю "Укрінформу".

"МОУ і Генштаб ЗСУ зараз напрацьовують цей план. Остаточної версії ще немає. Окремі члени Комітету Верховної Ради з питань національного безпеки, оборони і розвідки залучені до цього процесу, я надавав їм свої пропозиції щодо плану", – сказав він.

Костенко наголосив, що мобілізований не має йти в армію до закінчення війни, тяжкого поранення, інвалідності першої групи, чи смерті. Навпаки – мають бути чіткі правила і часові терміни.

За словами нардепа, робоча група запропонувала варіант, який передбачає можливість демобілізації через 36 місяців служби. Він запевнив, що упродовж цього періоду військовослужбовці матимуть право на відпустки, відрядження, лікарняні.

"Моя пропозиція така: якщо протягом 36 місяців військовий провів не менше шести місяців в зоні виконання бойових дій, що підтверджено відповідними бойовими розпорядженнями, то він матиме право на демобілізацію через 18 місяців служби. Таким чином людина, яка долучається до лав Сил оборони України, розумітиме, що вона загалом має відслужити або 36 місяців у тилу, або 18 місяців за умови перебування в зоні бойових дій впродовж шести місяців", – каже Костенко.

Мобілізація має бути справедливою

Нардеп наголошує, що мобілізація має бути справедливою. Тоді мотивація людей вступати на військову службу буде значно більшою.

"Одні не мають увесь час тягнути лямку, а інші розповідати про економічний чи якийсь ще “фронт”. Мобілізація має бути справедливою. Усі, хто може взяти до рук зброю, мають це зробити зараз або бути готовими зробити це за потреби", – підсумував депутат.

Раніше нардепка Соломія Бобровська прокоментувала жорсткі методи мобілізації і попередила, що "суспільство вибухне скоро".

Нагадаємо, український військовий і керівник ініціативи "A.Drones" Юрій Касьянов наголосив, що повістки мають отримувати навіть діти чиновників. Цю думку підтримав екскомандир "Азову" та заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін, який наголосив, що діти еліти мають бути на фронті.

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