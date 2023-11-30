Демобілізація військових: депутат назвав терміни, які обговорюються

Нардеп зізнався, що наразі триває дискусія після якого терміну демобілізовувати військових: 16 місяців, 24 місяці чи 36 місяців служби.

Наразі нардепи ведуть консультації з вищим військовим керівництвом щодо щодо змін у мобілізації та демобілізації.

Про це заявив народний депутат Михайло Цимбалюк, передає "Еспресо".

"Ми обговорюємо зміни в законодавстві з військовим вищим керівництвом, бо саме вони сьогодні мають диктувати й диктують ті позиції, як має йти мобілізація та демобілізація", – каже нардеп.

Чи мобілізовуватимуть студентів "у віці"

Також нардепи думають, що робити зі здобувачами другої, третьої вищої та іншої освіти, які, відповідно до закону, звільнені від мобілізації.

"Бо кількість тих, хто з минулого року почали здобувати другу і третю вищу освіту, збільшилася, тому тут будуть певні обмеження. І це те, що майже вже вирішено", – каже Цимбалюк.

Демобілізація солдатів строкової служби

"Йде дискусія щодо демобілізації військовослужбовців строкової служби. Усі вони вже відслужили свої терміни. І тут питання майже вирішено. Ми хочемо продумати наступний крок – як зробити так, щоб після демобілізації вони не були знову мобілізовані як особи, що підлягають мобілізації", – сказав нардеп.

Мобілізованих потрібно казати, на скільки часу їх забирають до війська

Нардеп зізнався, що наразі триває дискусія, на який термін мобілізовувати військових: 16 місяців, 24 місяці чи 36 місяців служби.

"Немає сумніву і дискусії, що потрібно громадянину чи громадянці чітко сказати, що держава вас призиває на рік чи два. Бо війна затягується", – розмірковує Цимбалюк.

Демобілізація осіб з інвалідністю

За його словами, особи з інвалідністю першої та другої груп, які сьогодні перебувають практично у штаті, але лікуються. І їх потрібно демобілізувати. Також законодавство не дозволяє демобілізувати осіб, які є онкохворими.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна змінить мобілізаційну політику.

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