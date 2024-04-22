Демобілізація військових: нардеп розповів, коли може з'явитися законопроєкт і від чого це залежить

Сергій Демченко прокоментував терміни розробки законопроєкту про демобілізацію.
Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Демченко розповів, що законопроєкт щодо демобілізації та ротації може з'явитися протягом 2025 року.
Про це він сказав в ефірі "Новини.LIVE".
Він додав, що наскільки це питання розтягнеться в часі залежить від військових в особі головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
"Звичайно, буде врахована позиція Головнокомандувача. Документ буде представлений Кабміном за вимогою парламенту. Парламент прописав це і в законі про мобілізацію, який був проголосований… Така вимога є. Терміни не визначені,... але існує юридична підстава, згідно з якою 2025 року уряд має прозвітувати про виконання цієї вимоги. Тобто відповідний законопроєкт, виходячи з цих вимог парламенту, може з'явитися протягом 2025 року", - зазначив Сергій Демченко.
Нагадаємо, в Міноборони пояснили, чому прибрали демобілізацію із закону про мобілізацію.
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