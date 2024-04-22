Демобілізація військових: нардеп розповів, коли може з'явитися законопроєкт і від чого це залежить

Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Демченко розповів, що законопроєкт щодо демобілізації та ротації може з'явитися протягом 2025 року.

Про це він сказав в ефірі "Новини.LIVE".

Він додав, що наскільки це питання розтягнеться в часі залежить від військових в особі головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Звичайно, буде врахована позиція Головнокомандувача. Документ буде представлений Кабміном за вимогою парламенту. Парламент прописав це і в законі про мобілізацію, який був проголосований… Така вимога є. Терміни не визначені,... але існує юридична підстава, згідно з якою 2025 року уряд має прозвітувати про виконання цієї вимоги. Тобто відповідний законопроєкт, виходячи з цих вимог парламенту, може з'явитися протягом 2025 року", - зазначив Сергій Демченко.

Нагадаємо, в Міноборони пояснили, чому прибрали демобілізацію із закону про мобілізацію.

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