Демобілізація військових, які відслужили рік: Зеленський відповів на петицію

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо демобілізації військових, які відслужили рік. Це питання він доручив пропрацювати керівникові Кабміну Денису Шмигалю.

Про це йдеться у відповіді президента на відповідну петицію.

Зеленський наголосив, що поки немає механізму, який би дозволяв демобілізовувати військових, які відслужили рік. Зараз відповідно до статті 26 закону України "Про військовий обов'язок та військову службу", є такі умови для демобілізації: за станом здоров'я, у зв'язку з набранням чинності обвинувальним вироком суду, за сімейними обставинами або з визначених певним законом України поважних причин. Інших поки не передбачено.

"Я звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати підняті в електронній петиції питання та про результати їхнього розгляду поінформувати автора", - написав президент.

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні

24 лютого через напад Росії на Україні президент запровадив воєнний стан та загальну мобілізацію. Верховна Рада України в середу, 16 листопада, подовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації до 19 лютого 2023 року.

На час дії воєнного стану обмежується свобода пересування, військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну, встановлюється комендантська година. На територіях, на яких запроваджено воєнний стан, можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації.

Воєнний стан припиняється після закінчення терміну, на який його було запроваджено. За умови усунення небезпеки президент України може ухвалити указ про скасування воєнного стану.

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