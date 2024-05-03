"Демобілізовано" понад тисячу окупантів: у ЗСУ повідомили про нові втрати РФ

Загальні бойові втрати російських окупантів на 3 травня склали 472 140 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1270 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні втрати:

танків - 7354 (+22)

бойових броньованих машин - 14129 (+33)

артилерійських систем - 12102 (+58)

РСЗВ - 1053

засобів ППО - 786 (+2)

літаків - 348

гелікоптерів - 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9580 (+19)

крилатих ракет - 2126

кораблів та катерів - 26

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 16266 (+42)

спеціальної техніки - 1993 (+5)

Раніше повідомлялося, що найманці з Непалу тікають із російської окупаційної армії. Серед причин масового дезертирства — величезні втрати у "м'ясних штурмах" і жорстоке ставлення командирів.

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