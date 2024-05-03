Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Демобілізовано" понад тисячу окупантів: у ЗСУ повідомили про нові втрати РФ

"Демобілізовано" понад тисячу окупантів: у ЗСУ повідомили про нові втрати РФ

ЗСУ ліквідовують окупантів / Фото: Associated Press

Росіяни зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 3 травня склали 472 140 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1270 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні втрати:

  • танків - 7354 (+22) 
  • бойових броньованих машин - 14129 (+33) 
  • артилерійських систем - 12102 (+58) 
  • РСЗВ - 1053 
  • засобів ППО - 786 (+2) 
  • літаків - 348 
  • гелікоптерів - 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9580 (+19)
  • крилатих ракет - 2126 
  • кораблів та катерів - 26 
  • підводних човнів - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 16266 (+42) 
  • спеціальної техніки - 1993 (+5)

Раніше повідомлялося, що найманці з Непалу тікають із російської окупаційної армії. Серед причин масового дезертирства — величезні втрати у "м'ясних штурмах" і жорстоке ставлення командирів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація