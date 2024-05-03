"Демобілізовано" понад тисячу окупантів: у ЗСУ повідомили про нові втрати РФ

Росіяни зазнають втрат на полі бою.
Загальні бойові втрати російських окупантів на 3 травня склали 472 140 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1270 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні втрати:
- танків - 7354 (+22)
- бойових броньованих машин - 14129 (+33)
- артилерійських систем - 12102 (+58)
- РСЗВ - 1053
- засобів ППО - 786 (+2)
- літаків - 348
- гелікоптерів - 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9580 (+19)
- крилатих ракет - 2126
- кораблів та катерів - 26
- підводних човнів - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16266 (+42)
- спеціальної техніки - 1993 (+5)
Раніше повідомлялося, що найманці з Непалу тікають із російської окупаційної армії. Серед причин масового дезертирства — величезні втрати у "м'ясних штурмах" і жорстоке ставлення командирів.
Читайте також: