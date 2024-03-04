"Демобілізовано" понад тисячу окупантів: у ЗСУ повідомили про нові втрати РФ

Загарбники зазнають втрат на полі бою.
Росія у війні проти України втратила вже 417 950 особового складу. Понад 1000 загарбників ЗСУ ліквідували минулої доби.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 04.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 417 950 (+1150) осіб
- танків ‒ 6648(+8)
- бойових броньованих машин ‒ 12660 (+21)
- артилерійських систем – 10210 (+22)
- РСЗВ – 1004 (+1)
- засоби ППО ‒ 698 (+2)
- літаків – 347
- гелікоптерів – 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7845 (+2)
- крилаті ракети ‒ 1916 (+1)
- кораблі /катери ‒ 25
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13374 (+42)
- спеціальна техніка ‒ 1621 (+1)
Нагадаємо, за даними британської розвідки, лютий 2024 року став найкривавішим для російської армії за середньодобовими втратами особового складу за весь час війни в Україні.
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