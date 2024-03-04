"Демобілізовано" понад тисячу окупантів: у ЗСУ повідомили про нові втрати РФ

Росія у війні проти України втратила вже 417 950 особового складу. Понад 1000 загарбників ЗСУ ліквідували минулої доби.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 04.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 417 950 (+1150) осіб

танків ‒ 6648(+8)

бойових броньованих машин ‒ 12660 (+21)

артилерійських систем – 10210 (+22)

РСЗВ – 1004 (+1)

засоби ППО ‒ 698 (+2)

літаків – 347

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7845 (+2)

крилаті ракети ‒ 1916 (+1)

кораблі /катери ‒ 25

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 13374 (+42)

спеціальна техніка ‒ 1621 (+1)

Нагадаємо, за даними британської розвідки, лютий 2024 року став найкривавішим для російської армії за середньодобовими втратами особового складу за весь час війни в Україні.

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