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"Демобілізовано" понад тисячу окупантів: у ЗСУ повідомили про нові втрати РФ

"Демобілізовано" понад тисячу окупантів: у ЗСУ повідомили про нові втрати РФ

ЗСУ ліквідовують окупантів на нашій території / Фото: Associated Press

Загарбники зазнають втрат на полі бою.

Росія у війні проти України втратила вже 417 950 особового складу.  Понад 1000 загарбників ЗСУ ліквідували минулої доби.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 04.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 417 950 (+1150) осіб 
  • танків ‒ 6648(+8) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 12660 (+21) 
  • артилерійських систем – 10210 (+22) 
  • РСЗВ – 1004 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 698 (+2) 
  • літаків – 347 
  • гелікоптерів – 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 7845 (+2)
  • крилаті ракети ‒ 1916 (+1)
  • кораблі /катери ‒ 25 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13374 (+42) 
  • спеціальна техніка ‒ 1621 (+1)

Нагадаємо, за даними британської розвідки, лютий 2024 року став найкривавішим для російської армії за середньодобовими втратами особового складу за весь час війни в Україні.

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