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"Демобілізовано" ще 1270 загарбників: у ЗСУ повідомили про нові втрати РФ

"Демобілізовано" ще 1270 загарбників: у ЗСУ повідомили про нові втрати РФ

Окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

Росіяни втрачають як живу силу, так і техніку.

Станом на ранок 3 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 511 130 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1270 військових.

Загальні втрати:

  • танків — 7779 (+14) 
  • бойових броньованих машин — 15002 (+22) 
  • артилерійських систем — 13280 (+47) 
  • РСЗВ — 1090 (+1) 
  • засоби ППО — 824 (+3) 
  • літаків — 357 
  • гелікоптерів — 326 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10739 (+40)
  • крилаті ракети — 2268 
  • кораблі /катери — 27 
  • підводні човни — 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18159 (+67) 
  • спеціальна техніка — 2199 (+4)

Раніше британська розвідка повідомила, що у травні середні втрати серед російського особового складу перевищили 1200 осіб на день – це найвищий показник від початку війни.

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