"Демобілізовано" ще 1270 загарбників: у ЗСУ повідомили про нові втрати РФ

Росіяни втрачають як живу силу, так і техніку.

Станом на ранок 3 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 511 130 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1270 військових.

Загальні втрати:

танків — 7779 (+14)

бойових броньованих машин — 15002 (+22)

артилерійських систем — 13280 (+47)

РСЗВ — 1090 (+1)

засоби ППО — 824 (+3)

літаків — 357

гелікоптерів — 326

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10739 (+40)

крилаті ракети — 2268

кораблі /катери — 27

підводні човни — 1

автомобільної техніки та автоцистерн — 18159 (+67)

спеціальна техніка — 2199 (+4)

Раніше британська розвідка повідомила, що у травні середні втрати серед російського особового складу перевищили 1200 осіб на день – це найвищий показник від початку війни.

Читайте також: