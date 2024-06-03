"Демобілізовано" ще 1270 загарбників: у ЗСУ повідомили про нові втрати РФ

Росіяни втрачають як живу силу, так і техніку.
Станом на ранок 3 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 511 130 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1270 військових.
Загальні втрати:
- танків — 7779 (+14)
- бойових броньованих машин — 15002 (+22)
- артилерійських систем — 13280 (+47)
- РСЗВ — 1090 (+1)
- засоби ППО — 824 (+3)
- літаків — 357
- гелікоптерів — 326
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10739 (+40)
- крилаті ракети — 2268
- кораблі /катери — 27
- підводні човни — 1
- автомобільної техніки та автоцистерн — 18159 (+67)
- спеціальна техніка — 2199 (+4)
Раніше британська розвідка повідомила, що у травні середні втрати серед російського особового складу перевищили 1200 осіб на день – це найвищий показник від початку війни.
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