Демографічна криза: навіщо РФ хоче переселяти жителів окупованого Донбасу за Урал

Гармаш переконаний, що Донбас для Путіна — "це інструмент послаблення України".

Представник українського Донецька у ТКГ з мирного врегулювання на Донбасі Сергій Гармаш прокоментував інформацію, яка з’явилася в росЗМІ, про плани Кремля переселяти жителів окупованого Донбасу за Урал. Зокрема, в Магадан та Норильськ.

Про це Гармаш розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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За його словами,Москва не зацікавлена у розвитку окупованих територій, адже прагне, щоб люди виїжджали до Росії.

"Росія робить все для того, щоб там жилося якомога гірше людям і люди виїжджали до Росії. Тому що в РФ демографічна криза і криза робочих рук. І вже не таємниця, що існують спеціальні плани (щодо переселень — Ред.)", — сказав представник в ТКГ.

Гармаш переконаний, що Донбас для Путіна — "це інструмент послаблення України і позбавлення її незалежності".

"Донбас Путіну не потрібен ні в якому вигляді, окрім рани, яка кровоточить, окрім матеріалу для пропагандистів, які будуть показувати, що там вбивають людей. Знову ж таки чим більше вбивають, тим краще російській пропаганді, тим краще російській владі", — підсумував він.

Нагадаємо, що жителів окупованих територій Донбасу автобусами звозять на російські вибори, а за участь в голосуванні дають "продуктовий набір".

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