Демонстративна нелюдськість: росіяни вихваляються атаками на рятувальників

Атака на машину ДСНС

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Російські пропагандисти відкрито публікують відео, як навмисно наводять свої дрони на українських рятувальників.

На один із роликів окупантів звернула пресслужба ДСНС.

На кадрах видно, як російський ФПВ-дрон спеціально направляють на машину пожежників.

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© ДСНС

«Росія навіть не соромиться — відкрито публікує відео, як навмисно наводить дрони на рятувальників. На тих, хто не воює, не має зброї, а рятує життя після їхніх же обстрілів. Це не просто терор — це демонстративна нелюдяність. Цілити у тих, хто витягує з-під завалів — значить воювати проти самого життя», — зазначили у ДСНС.

Судячи з поста пропагандистів, злочин стався у Херсоні.

Скриншот з пропагандистського Телеграм-каналу

Нагадаємо, що у ніч на 5 липня росіяни вкотре вчинили воєнний злочин, прицільно атакувавши рятувальників під час виконання ними службових завдань у Харкові та Херсоні.