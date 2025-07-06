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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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81
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1 хв

Демонстративна нелюдськість: росіяни вихваляються атаками на рятувальників

В РФ окупанти хваляться у Мережі цинічним відео, як наводять дрони на машини ДСНС.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Атака на машину ДСНС

Атака на машину ДСНС

Російські пропагандисти відкрито публікують відео, як навмисно наводять свої дрони на українських рятувальників.

На один із роликів окупантів звернула пресслужба ДСНС.

На кадрах видно, як російський ФПВ-дрон спеціально направляють на машину пожежників.

© ДСНС

«Росія навіть не соромиться — відкрито публікує відео, як навмисно наводить дрони на рятувальників. На тих, хто не воює, не має зброї, а рятує життя після їхніх же обстрілів. Це не просто терор — це демонстративна нелюдяність. Цілити у тих, хто витягує з-під завалів — значить воювати проти самого життя», — зазначили у ДСНС.

Судячи з поста пропагандистів, злочин стався у Херсоні.

Скриншот з пропагандистського Телеграм-каналу

Скриншот з пропагандистського Телеграм-каналу

Нагадаємо, що у ніч на 5 липня росіяни вкотре вчинили воєнний злочин, прицільно атакувавши рятувальників під час виконання ними службових завдань у Харкові та Херсоні.

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