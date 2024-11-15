"Демонструють щось американцям": експерт пояснив тактику РФ з підняттям бомбардувальників

Росія демонструє американцям готовність до ескалації, коли піднімає у повітря свої бомбардувальники і не здійснює пуски ракет.

Росія демонструє готовність до масованих обстрілів України з періодичністю у добу, що може бути сигналом для США на тлі розмов про переговори.

Про це заявив військовий експерт Денис Попович в ефірі Київ24.

"У середу підіймали кілька бомбардувальників для того, щоб пустити дві ракети, а зараз ми бачимо 8 літаків, які, судячи з усього, нічого не запустили. Вони вже повертаються на місця базування", - розповів експерт.

За його словами, якщо подібна активність продовжиться в неділю, це буде черговим підтвердженням, що росіяни демонструють повну готовність до обстрілів України.

"Я думаю, це вже можлива робота на зовнішній трек. Щось вони демонструють вже американцям, котрі зараз хочуть перевести ситуацію в переговорну площину. І це можливо демонстрація готовності до ескалації", - пояснив Попович.

Експерт підкреслив, що мета таких демонстративних дій залишається відкритим питанням.

Нагадаємо, 15 листопада у Росії з авіабази "Оленья" злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95мс. Вони наблизилися до пускових рубежів, однак не здійснили пуски ракет і повернулись назад.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.