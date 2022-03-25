Демонтаж супутникових тарілок з фасадів багатоповерхівок: для чого і чи є необхідність

Демонтаж супутникових тарілок з фасадів багатоповерхівок: для чого і чи є необхідність

Подібні заяви фейкові і можуть залишити українців без доступу до національних каналів та правдивих новин про актуальну ситуацію на фронті.

Демонтувати супутникові тарілки з фасадів багатоквартирних будинків потреби немає.

Про це повідомила керівниця супутникової платформи Viasat Світлана Міщенко.

За її словами, в Інтернеті почала набирати активність інформація про те, що протягом двох-трьох днів із фасадів багатоквартирних будинків необхідно демонтувати супутникові тарілки.

“Достовірної інформації з цього приводу з офіційних джерел державної влади України чи ЗСУ не було. На сьогодні супутниковий прийом сигналу телеканалів є найнадійнішою стабільною технологією з покриттям у будь-якій точці в Україні, на відміну від інших технологій, що залежать від наземних станцій та передавачів і, нажаль, піддаються ризику ураження ворожими силами”, - наголосила Світлана Міщенко.

Вона також додала, що супутникові антени потрібні винятково для приймання телевізійного сигналу. Водночас вони мають тільки таке застосування і не є “коригуваннями польоту ракет, літаків або іншої ворожої техніки”.

“Конструкція антени така, що все випромінювання, яке потрапляє на її поверхню, збирається у фокусі і не перевідбивається у простір, тобто їх вплив на радари значно менший, ніж зазначених пласких елементів. Закликаємо всіх власників супутникового обладнання зберігати спокій та наголошуємо, що у супутникових антенах немає жодної загрози, та необхідності у їх демонтажу немає”, — додала керівниця супутникової платформи.

Читайте також: