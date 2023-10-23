Деморалізовані бійці та шалені втрати: Федоров розповів про проблеми окупантів на Запорізькому напрямку

Останній тиждень на Запорізькому напрямку, а також в тимчасово окупованих містах, у окупантів виникали проблеми.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"У Бердянську було ліквідовано велику кількість гелікоптерів на території Бердянського аеропорту. У Мелітополі було ліквідовано склад залізничний, який вивозив із території Запорізької області вкрадене зерно, з Дніпрорудної вкрадену руду. А привозив він боєприпаси, важке озброєння та особовий склад "гарматного м’яса". Завдяки цьому було зупинено ворожу логістику на кілька днів", — повідомив Федоров.

Також він розповів, що після великих втрат росіяни продовжують поповнювати свої запаси у тимчасово окупованій частині Запорізької області.

"Так, з боку Маріуполя, Бердянська останні дні йдуть нові і нові великі колони техніки. Вони абсолютно змішані, починаючи від інженерної техніки, яка йде для підготовки оборонних споруд, продовжуючи тими самими танками, ракетними видами техніки. Ворог не залишає надії утримати тимчасово окуповану Запорізьку область", — додав він.

Федоров додав, що багато хто з росіян не хоче воювати, у них зовсім немає мотивації.

"Минулого тижня солдат у Мелітополі викинувся з багатоповерхівки. Також знайшли чотирьох російських військових неподалік Молочанська, які були просто розстріляні у посадці. Вони намагалися втекти, але їм не дали цього зробити — розстріляли просто у посадці та залишили. Також ми знаємо, що посеред Мелітополя озброєні солдати вкрай часто лаються між собою, їх забирає "поліція" і везе у невідомому напрямку", - зазначив Федоров.

Іван Федоров повідомив, як планується звільнення міста. Зокрема, з його слів, є позиція української влади: протягом останніх півтора року ми всім рекомендуємо виїхати.

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