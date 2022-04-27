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Деморалізовані, калічать себе і відмовляються воювати: у Генштабі розповіли про "бойовий" дух у лавах окупантів

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Деморалізовані, калічать себе і відмовляються воювати: у Генштабі розповіли про "бойовий" дух у лавах окупантів

gettyimages.com

Ворог деморалізований. Почастішали випадки пошуку військовослужбовцями противника нових способів уникнення участі в бойових діях.

У особового складу, який звозять для поповнення втрат з окупованих територій Донецької та Луганської областей, вилучають особисті документи, що не дозволить ідентифікувати цих осіб у разі загибелі.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"Почастішали випадки пошуку військовослужбовцями противника нових способів уникнення участі в бойових діях. Особовий склад вдається до дезертирства, здачі в полон та самокаліцтва" ,- йдеться в повідомленні.

Раніше у Генштабі оприлюднили нові дані втрат росіян з моменту вторгнення на територію суверенної держави Україна. За два місяці окупанти втратили понад 22 тисячі 400 вояків.

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