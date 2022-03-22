"Деморалізований, голодний, просив їсти: біля Кривого Рогу взяли в полон окупанта з Горлівки

Уродженець Горлівки мав з собою "паспорт" так званої "ДНР".
Поблизу Кривого Рогу українські захисники взяли в полон російського окупанта — уродженця Донбасу.
Про це розповів голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
За його словами, уродженець Горлівки мав з собою "паспорт" так званої "ДНР".
"(Окупант. — Ред.) деморалізований, голодний, просив їсти. Це все, що треба знати про "другу армію світу", — зазначив Лукашук.
Також голова облради розповів, що вдень 21 березня ворог з території Херсонської області обстріляв село у Криворізькому районі. Обійшлося без постраждалих, часткового руйнування зазнала приватна садиба.
Надвечір загарбники обстріляли околиці Зеленодольска. Ніхто з місцевих не постраждав.
Загалом ситуація на Дніпропетровщині контрольована. За словами Лукашука, російських військових на території області немає.
Нагадаємо, що російська армія з "Градів" обстріляла селище у Дніпропетровській області.
Раніше повідомлялося, що українські захисники взяли у полону мобілізованих з "ЛДНР". Їх росіяни кидають у бій, як гарматне м'ясо: у різній формі та поганому екіпіруванні.
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