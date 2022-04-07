"Демотивує війська боротися з "фашизмом": Маляр заявила, що Україна виграла інфовійну в Росії

"Демотивує війська боротися з "фашизмом": Маляр заявила, що Україна виграла інфовійну в Росії

Українці постійно працюють на інформаційному фронті, щоб росіяни знали про реальну кількість загиблих серед своїх військових, повідомила заступниця міністра.

Заступниця голови Міноборони Ганна Маляр заявила, Росія програла Україні інформаційну війну, попри намаганняплодити фейки про ЗСУ.

Про це вона сказала на брифінгу в Медіацентрі "Україна" 7 квітня.

Заступниця міністра зазначила, що Росія щодня намагається нав’язати світові свої абсурдні трактування подій в Україні, проте все марно.

"Тоталітарне суспільство не може виграти інформаційну війну у вільного суспільства, де вільно можуть працювати і креативити патріоти своєї держави", – наголосила Маляр.

Вона також повідомила, що наразі ще не можна оприлюднювати все те, що Україна робить для знешкодження дій Росії в інформаційному просторі. Але одну акцію заступниця міністра навела, як приклад успішної операції.

"У першій дні війни ми прорвали інформаційну блокаду Росії і закликали матерів російських солдат пошукати їх в Україні. І якщо вони тут загинули, чи потрапили у полон, ми пообіцяли допомоги: знайти, де дитина чи чоловік, та навіть зв’язатися з ними. І завдяки цій інформаційній акції росіяни дізналися, що насправді тут відбувається", – розповіла Маляр.

Вона також зауважила на тому, що Росія дуже применшує кількість втрат серед своїх військових. Тож українці постійно працюють на інформаційному фронті, щоб росіяни знали про реальну кількість загиблих у їхніх військах. Заступниця голови Міноборони нагадала, що на сьогодні йдеться про понад 18 тис. загиблих російських окупантів.

"Ця цифра демотивує не лише цивільне населення. Ця правда демотивує російських військових, які теж вже не всі хочуть йти сюди боротись з тутешнім, як вони вважають, "фашизмом", – сказала Маляр.

Нагадаємо, військовий аналітик, старший науковий співробітник Центру європейського політичного аналізу у США Марк Войджер заявив, що Україна виграє війну на місцях, тактично, оперативно, міжнародно, стратегічно. Проте саме інформаційна війна має вирішальне значення.

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