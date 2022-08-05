День цинізму у Маріуполі: окупанти організували концерт на зруйнованому "Азовсталі" та запалили вічний вогонь

Російсько-окупаційна влада влаштувала у захопленому Маріуполі "День цинізму". Так, вони організували рок-концерт на зруйнованому заводі "Азовсталі", а потім так звана "влада" міста запалила символ - вічне полум'я.

За інформацією радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, рок-концерт правда складався з одного нещасного гітариста.

Про це написав Андрющенко на своєму тг-каналі.

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"МраZота влаштувала концерт на Азовсталі. Хоча назвати рок-концертом скиглення поодиного гитариста назвати складно, однак мерзотності картини це не відміняє. Державні волонтери окупантів для окупантів. Добрі, що без цивільно-примусових глядачів. Для остаточної картини залишилось дочекатись вистави у зруйнованому Драматично театру і коло цинічної нелюдяності можна вважати замкнутим. Лють. Просто Лють", - йдеться у його дописі.

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Окрім цього відомо, що в українській Маріуполь, тимчасово окупований російськими військами, приїжджали віце-прем'єр Росії Марат Хуснуллін та ватажок так званого терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін. Представник російської влади у Маріуполі провів відкриття Штабу відновлення та разом з ватажком "ДНР" запалили символ - вічний вогонь.

"Здається, це символ того пекла, яке чекає на кожного громадянина росії", - попередив Андрющенко.

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Нагадаємо, у Маріуполі гуманітарни ситуація - катастрофічна. У лікарнях окупованого Росією міста помирає кожен четвертий пацієнт через нестачу ліків та медичного персоналу.

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