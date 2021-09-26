День на Донбасі знову приніс втрати: загинув один український військовий, ще один — поранений

День на Донбасі знову приніс втрати: загинув один український військовий, ще один — поранений

Бійці підірвалися на ворожому невідомому пристрої.

Сьогодні, 26 вересня, на Донбасі бойовики знову порушили режим тиші. Терористи тричі обстріляли українські позиції.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

Де відбулися обстріли

В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.

противник вів вогонь зі станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Мар'їнки окупанти "накрили" позиції ЗСУ із гранатомети різних систем та стрілецької зброї.

окупанти "накрили" позиції ЗСУ із гранатомети різних систем та стрілецької зброї. В районі населеного пункту Нью-Йорк ворог обстрілював наших бійців з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець загинув. Ще один захисник дістав вогнепальне осколкове поранення. Воїну надали першу медичну допомогу та транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я — середньої важкості.

Нагадаємо, що у суботу, 25 вересня, на Донбасі був поранений український військовослужбовець.

Новини з фронту: окупанти знову почали атакувати українські позиції

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