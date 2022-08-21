День Незалежності під загрозою обстрілів: поліція дала пораду українцям, як вберегтися у святкові дні

У зв'язку з потенційною загрозою ракетних ударів до Дня Незалежності українців закликають дотримуватися правил повітряної тривога.

Протягом 23-25 серпня потрібно неодмінно йти до укриття за кожного сигналу "Повітряна тривога".

Про це сказав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Перш за все, під час планування своїх маршрутів переміщення, в обов'язковому порядку, заздалегідь дізнайтеся, де є місця укриття, щоб у разі сигналу повітряної тривоги, що пролунає, ви могли дуже швидко і оперативно дістатися до укриття", - порадив він в ефірі національного телемарафону.

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Зауважимо, що 23 серпня в Україні святкується День державного прапора. 24 серпня 2022 року буде 31 рік Незалежності Української держави.

Як повідомлялося, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк попередив, що росіяни можуть обстрілювати міста України крилатими ракетами на День Незалежності, 24 серпня.

Нагадаємо, Жданов назвав дати, коли може бути завдано масованого ракетного удару по Україні.

Натомість військовий експерт Владислав Селезньов каже, що росіяни не мають ресурсу на День Незалежності, 24 серпня, завдати масованого удару по українських містах.

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