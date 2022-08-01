"День полегшення для всього світу" - Кулеба про вихід першого судна з українським зерном з порту Одеси

У МЗС прокоментували те, що вперше за понад 5 місяців блокування портів України Росією, судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси.

Голова МЗС Дмитро Кулеба сказав, що 1 серпня, коли нарешті судно з українським збіжжям для експорту вийшло з порту, є "днем полегшення для всього світу".

Про це Дмитро Кулеба написав в Twitter.

Міністр закордонних справ наголосив, що Україна завжди була надійним партнером і залишиться ним, якщо Росія буде дотримуватися своєї частини угоди.

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"День полегшення для всього світу, особливо для наших друзів на Близькому Сході, в Азії та Африці, оскільки перше українське зерно залишає Одесу після декількох місяців російської блокади", - написав очільник МЗС.

Нагадаємо, що 1 серпня з Одеського порту "зерновим коридором" вийшло перше судно, яке має борту 26 тис. тонн кукурудзи. Воно вийшло з порту "Одеса" під прапором Сьєрра-Леоне. Прямує до порту Тріполі у Лівані.

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